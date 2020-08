La prima volta dei Mötley Crüe al Monsters of Rock

Era il 18 agosto del 1984 quando i Mötley Crüe calcarono per la prima volta il palco del Monsters of Rock (e l'avrebbero fatto in diverse altre occasioni durante quell'edizione, dato che prevedeva un tour con date in Svezia, Svizzera, Germania e Italia). Intendiamoci, non fu di certo il primo grande concerto della band, che aveva già all'attivo due album in studio di successo, ma da molti venne visto come il vero battesimo del fuoco del gruppo per l'importanza che il festival aveva rivestito nell'industria musicale fin dai propri esordi.

Vi lasciamo una frase di Nikki Sixx riguardo al primo Monsters of Rock della band che, crediamo, riassume bene lo spirito dei Mötley Crüe degli inizi: