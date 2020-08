La scandalosa copertina dei Bon Jovi cambiata all’ultimo

In effetti, se è vero che con il loro eponimo primo album (1984) i Bon Jovi riuscirono a farsi conoscere in giro per il mondo, arrivando anche ad aprire importanti concerti per gli Scorpions e per i Kiss, il secondo disco pubblicato dalla band – 7800° FAHRENHEIT (1985) – non riscosse il successo commerciale sperato.

Con SLIPPERY WHEN WHET, però, i Bon Jovi decisero di cambiare approccio e richiedere l'aiuto di un paroliere professionista, ovvero Desmond Child che, peraltro, aveva già collaborato nella stesura della hit dei Kiss I Was Made For Lovin' You. La scelta si rivelò azzeccata dato che Desmond collaborò alla stesura di una delle canzoni di maggiore fama della band presente nell'album: You Give Love A Bad Name.