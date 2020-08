La “Poker Face” che diede a Lady Gaga il successo

Poker Face (faccia da poker) si ispira direttamente al passato della cantante: è provocatorio, sfrontato, seducente. Il pezzo trae origine da un episodio realmente accaduto, risalente a quando la cantante aveva 21 anni e faceva la cubista. Stefani, reduce da una rottura con il fidanzato Lüc, voleva andarlo a trovare. Chiese un consiglio all'amico Sullivan, che la spronò a mostrare al suo ex quanto stesse meglio senza di lui: "Non hai capito come si deve fare con un tipo come Lüc. Devi mostrargli la tua faccia da poker".

Ma Poker Face non è una canzone solo per Lüc: si riferisce a tutti gli ex ragazzi dell'artista, ragazzi molto più "rock n' roll" di lei (anche se, bisogna precisare, il suo nome d'arte Lady Gaga si ispira alla celeberrima Radio GaGa dei Queen). E, parlando in terza persona, Lady Gaga rivolge battute piccanti al suo interlocutore. Così, nel testo si mescolano sesso, alcol e gioco d'azzardo, in riferimento alla vita sregolata che conduceva con i suoi ex.

E ora un dato sensazionale che riguarda il brano: è stato scritto in tempo record. Lo racconta il produttore RedOne:

È successo velocemente, ci siamo conosciuti a vicenda, siamo professionisti di musica. Facciamo solo ciò che ci sembra giusto. Prima che tu lo sappia la canzone è fatta molto bene. Non sto dicendo che dovrebbe essere così, ma in questo caso è quello che è successo: abbiamo scritto "Just Dance" in un'ora. Fatto. "Poker Face"? Idem, un'ora. È solo successo. Magia.

Quell'anno, Poker Face si attestò come il singolo più venduto nel Regno Unito e rimase al vertice della Eurochart Hot 100 Singles per ben 16 settimane (non consecutive). Insomma, pare proprio che Lady Gaga abbia realizzato quel sogno che il titolo di THE FAME non prova neanche a nascondere: ha raggiunto il successo, è diventata una popstar.