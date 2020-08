Perché John Deacon decise di lasciare i Queen?

Una scelta che parve improvvisa ha, in realtà, delle radici più profonde: ecco perché John Deacon, alla fine degli anni Novanta, decise di lasciare i Queen.

Pare che alcune ferite non riescano proprio a rimarginarsi nemmeno all'interno di uno dei gruppi più famosi della storia della musica internazionale. Parliamo della decisione dello storico bassista dei Queen, John Deacon, di tagliare i ponti con gli altri membri della band, il batterista Roger Taylor e il chitarrista Brian May.

Attualmente, sembra che l'unico rapporto che intercorre fra i tre sia di livello puramente finanziario per via dello smistamento dei diritti d'autore derivanti dal nome della band.

Che ci sia dell'astio pregresso fra i tre musicisti o che sia stata una decisione di ordine puramente personale?

Per capire il motivo di tale scelta, bisogna fare un passo indietro nel tempo al gennaio del 1997 quando Deacon, dopo un concerto parigino con i colleghi Taylor e May (e con la partecipazione di Elton John che per l'occasione fu la voce del gruppo), decise di ritirarsi definitivamente dalla musica perché la pressione mediatica era diventata troppo invadente per il bassista.

Non posso più suonare davanti a un pubblico. Non ce la faccio più.

Ci fu un solo riavvicinamento fra i tre musicisti nell'ottobre del 1997 per la registrazione del brano No-One But You (Only The Good Die Young), un pezzo dedicato al collega e amico di una vita Freddie Mercury, inserito nell'album QUEEN ROCKS e pubblicato il mese successivo.