5 delle canzoni più memorabili di Ginger Baker

Se ne potrebbero elencare all'infinito, ma abbiamo deciso di selezionare cinque pezzi che dimostrano la versatilità dell'artista.

Lo storico batterista dei Cream viene ricordato come uno dei musicisti più versatili della storia e non solo di quella del rock: Ginger Baker si è cimentato infatti nei generi più svariati, dal blues all'afrojazz.

Baker ha lasciato in eredità ai suoi ascoltatori alcuni dei pezzi più emozionanti di sempre – registrati non solo con gli iconici Cream – e, per ricordarlo nel giorno in cui avrebbe compiuto gli anni, abbiamo voluto selezionarne 5.

Sunshine Of Your Love dei Cream

Quando si parla di Baker e dei Cream, supergruppo del quale fu cofondatore, non si può non citare Sunshine of Your Love, facente parte dell'album DISRAELI GEARS pubblicato per la prima volta nel Regno Unito il 2 novembre del 1967.

Vi abbiamo raccontato come nacque il pezzo in questo articolo.