TYR sì o TYR no? Il discusso album dei Black Sabbath

I rimandi mitologici uniti ai riff di chitarra caratteristici della band hanno convinto molti fan, ma ne hanno lasciati perplessi altrettanti. Ecco perché.

Quando, il 20 agosto del 1990, i Black Sabbath pubblicarono il loro quindicesimo album in studio, TYR, quest'ultimo scatenò commenti e recensioni diametralmente opposte sia da parte dei fan che da parte della critica. Il motivo di ciò risiede essenzialmente nel grande distacco che sussiste fra lo stile e il sound ricercati in TYR e quelli legati agli album precedenti della band.

TYR, in effetti, che vide l'ingresso in studio del bassista Neil Murray, ex Whitesnake, ricorda la precedente produzione dei Black Sabbath solo per alcuni dettagli, mentre viene largamente visto come un album che portò una svolta all'interno della band.

La dipartita dal sound originale e caratteristico dei Black Sabbath e questa ricerca di nuove sperimentazioni sia a livello musicale che per quanto riguarda i temi trattati nell'album, sono stati elementi determinanti nel giudizio discordante degli ascoltatori: se è vero che molti ritengono il disco un ottimo esempio di come una band possa reinventarsi senza per questo snaturarsi o rinnegare le proprie origini, è altrettanto vero che diversi fan si sono detti delusi. Il motivo? Una scelta a loro dire troppo lontana da ciò che si sarebbero aspettati, una rottura troppo netta.