“Dirty Dancing”: 10 curiosità su uno dei musical più amati di sempre

7. Le registrazioni in tempo record

Si potrebbe pensare che le registrazioni di Dirty Dancing abbiano richiesto molto tempo, anche per le numerose coreografie che gli attori hanno dovuto memorizzare. La realtà invece è stata ben diversa: la pellicola è stata girata in soli 44 giorni e, ancora più sorprendente, gli interpreti hanno dovuto imparare le coreografie in circa due settimane. Il risultato è sensazionale.

8. Campione d'incassi

Non è un mistero che Dirty Dancing abbia letteralmente sbancato il botteghino, con un incasso di ben 24 milioni di dollari. L'impresa è però incredibile se si pensa che il budget per la produzione del musical era di soli 6 milioni di dollari.

9. Colonna sonora da Oscar

Composto da Franke Previte, John DeNicola, e Donald Markowitz ed eseguito da Bill Medley e Jennifer Warnes, (I've Had) The Time of My Life è uno dei brani più conosciuti della storia. Non è un caso che nel 1988 abbia vinto l'Oscar come miglior canzone originale. Ancora oggi, le nuove generazioni se ne innamorano non appena la ascoltano.