Tori Amos: il cantautorato che dà voce alle donne

Con LITTLE EARTHQUAKES e i suoi oltre 2 milioni di dischi venduti, Tori Amos ha raggiunto il successo. E la sua voce, sempre più potente, non ha smesso di cantare i diritti delle donne di tutto il mondo. Un esempio è la canzone Cornflake Girl, estratta dall'album UNDER THE PINK (1994).

In questo brano, scritto in seguito alla lettura del romanzo Possessing the Secret of Joy di Alice Walker, Tori Amos critica una pratica ancora molto diffusa in alcune zone del mondo: la mutilazione genitale femminile. Tori infatti rimase molto colpita dalla vicenda narrata nel libro, purtroppo estremamente reale, in cui una madre sottopone sua figlia ancora piccola a tale pratica.