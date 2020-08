Perché (forse) non ci sarà un nuovo disco dei System of a Down?

I fan se lo chiedono da quindici anni, ma la risposta ufficiale è arrivata dal leader della band, Serj Tankian.

È stato il frontman dei System of a Down, Serj Tankian, a svelare ai fan in attesa ormai da molto tempo di un nuovo lavoro della band il perché di tanto tardare. In effetti, è da circa quindici anni che la band losangelina non produce nuovo materiale, dal lontano 2005 quando il gruppo pubblicò il proprio quinto e (per ora) ultimo album in studio, HYPNOTIZE.

Si tratta di un disco davvero iconico per il gruppo, che decise di pubblicarlo a pochi mesi di distanza da un altro caposaldo della propria discografia: MEZMERIZE. Entrambi i dischi, in effetti, ricevettero un enorme successo di pubblico finendo di diritto al primo posto della classifica statunitense. Due primi classificati in meno di un anno sono un risultato che non molte band possono vantare.

Il sound di HYPNOTIZE è stato ben descritto dal mensile londinese «Uncut»: