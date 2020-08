La canzone che Eric Clapton scrisse per la moglie di George Harrison

Si chiamava Pattie Boyd e affascinò sia George Harrison che Eric Clapton. A lei, ai tempi dei Derek and the Dominos, Clapton dedicò Layla, un brano dell'album LAYLA AND OTHER LOVE SONGS.

Nel 1970 Eric Clapton, che da poco aveva detto addio ai Cream, aveva formato un nuovo gruppo: i Derek and the Dominos. Pare che, in realtà, la band si sarebbe dovuta chiamare Derek and the Dynamos ma, a causa di un errore di trascrizione, il nome che passò alla storia recitava "Dominos". La formazione del gruppo vedeva, oltre a Eric Clapton alla chitarra e alla voce (d'altronde, si sa, "Clapton is God"), anche il tastierista Bobby Withlock, il bassista Carl Radle e il batterista Jim Gordon.

Il 22 agosto 1970 il supergruppo pubblicò il suo primo e ultimo album in studio, LAYLA AND OTHER ASSORTED LOVE SONGS. Per l'occasione, alla band si unì anche il chitarrista Duane Allmand, degli Allman Brothers.

L'album ebbe un discreto successo, ma solo uno dei brani che conteneva, a ben due anni dalla sua uscita, si piazzò in testa alle classifiche del Regno Unito e degli Stati Uniti: Layla. Non a caso, si tratta ancora oggi di uno dei pezzi più conosciuti di Eric Clapton.