“Because the Night”: la canzone che Bruce Springsteen regalò a Patti Smith

Il Boss passò una cassetta con un abbozzo di canzone a Jimmy Iovine, che in quel momento stava producendo gli album di entrambi gli artisti, per farlo avere a Patti Smith. Il brano sulla cassetta non era ancora completo: Bruce suonava e accompagnava il suono con dei vocalizzi. Una cosa sola era certa, il ritornello: "Because the night belongs to lover".

Il produttore ne rimase entusiasta. Lo stesso non può però dirsi della cantante che, inizialmente, si rifiutò quasi di ascoltarla. Fu una chiamata notturna con il futuro marito Fred Smith a convincerla ad accettare il brano. Anche se, per il primo periodo, la cantante si ostinò a definirla "solo una merda commerciale". Non era cattiveria: Patti Smith temeva, accettando quel brano, di piegarsi troppo all'industria discografica. Voleva fare rock, non scrivere canzoni che piacessero al grande pubblico.

Nonostante i dubbi iniziali, Patti Smith adattò la canzone in modo che il punto di vista fosse femminile. Il brano uscì nel suo album EASTER e fu un successo. La cantante alla fine iniziò ad amare il pezzo, tanto da dedicarla al marito, Fred Smith, che l'aveva convinta a inciderlo.

Anche Bruce Springsteen amò sempre quel brano donato a Patti Smith. Lo ha cantato durante diversi concerti (la sua versione, non quella leggermente modificata dalla donna) e, nel 2010, lo ha inciso come parte dell'album THE PROMISE.