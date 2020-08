Come “Light My Fire” dei Doors si sottrasse alla censura

Il pezzo fu un successo immediato: rimase per ben tre settimane in cima alla classifica Billboard Hot 100. La fama della band schizzò alle stelle, e i Doors furono invitati a uno dei programmi televisivi più in voga all'epoca, l'Ed Sullivan Show. Ovviamente, avrebbero dovuto suonare Light My Fire in diretta.

Il pezzo, però, era estremamente provocatorio, pieno di doppi sensi: non poteva essere passato sugli schermi di migliaia di famiglie. Almeno, non senza alcune piccole modifiche. Perciò, nell'accordo che i Doors firmarono era previsto che Jim Morrison (colui che, oltre a Krieger, aveva maggiormente contribuito alla stesura del pezzo) cantasse "girl, we couldn’t get much better" ("ragazza, non potremmo stare meglio") invece di "girl, we culdn't get much higher" ("ragazza, non potremmo arrivare più in alto" ma, anche, "non potremmo sballarci di più") per eliminare ogni possibile riferimento alle droghe.

Il giorno dello show, però, Morrison cantò il verso originale. Fu uno shock: Ed Sullivan, il conduttore, non strinse la mano ai membri della band quando scesero dal palco. Morrison affermò di essersi confuso poiché molto sotto pressione; quale che sia la verità, l'episodio pose le basi per la costruzione del suo mito. Ovviamente, i Doors non vennero mai più invitati all'Ed Sullivan Show.

Non si trattò dell'unico scandalo che coinvolse la band, la televisione e Light My Fire. Poco dopo infatti, la casa automobilistica Buick offrì ai Doors 75 mila dollari pur di utilizzare la canzone in uno spot pubblicitario, che avrebbe dovuto recitare "Come on Buick, light my fire" invece di "Come on girl, light my fire". Anche se il resto del gruppo era propenso ad accettare, Jim Morrison si oppose fermamente.

Di nuovo, diede prova della sua personalità: minacciò di sfasciare una Buick a martellate se Light My Fire fosse stata usata in una pubblicità!