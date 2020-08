Lutto nella musica: è morto Jack Sherman, ex chitarrista dei Red Hot Chili Peppers

Jack Sherman, nato il 18 gennaio 1956 a Miami, si era unito ai Red Hot Chili Peppers nel dicembre del 1983, prendendo il posto di Hillel Slovak che, insieme a Jack Irons, aveva preferito restare in un'altra band: i What Is This?

Sherman partecipò all'eponimo album di debutto dei Peppers e prese parte al loro primo tour. Contribuì in seguito alla stesura di molte delle canzoni del disco FREAKY STILEY, per poi lasciare la formazione losangelina a causa, si dice, di profonde incompatibilità caratteriali con Anthony Kiedis e Flea.

Dopo la morte di Slovak, Sherman collaborò nuovamente con il gruppo nel 1988, per le tracce Higher Ground e Good Time Boys dal disco MOTHER'S MILK del 1989.

Oltre che con i Red Hot Chili Peppers, Jack Sherman collaborò anche con Bob Dylan, Tonio K, Bill Madden e Gerry Goffin. Nei suoi ultimi anni militava nel gruppo In From The Cold.