Ivano Fossati: “Come Mina mi ha ridato la voce”

Come molti, Fossati nutre nei confronti di Mina una profondissima stima (ricambiata) che fece da motore allo sviluppo di un progetto insieme. Ecco come, durante una presentazione di MINA FOSSATI, il cantautore genovese descrive la collega:

Mina non è soltanto una grande cantante: dietro a ogni parola che canta c'è sempre il pensiero e noi tutti abbiamo dentro di noi radicata l'idea che sia una grandissima cantante. La verità è che lavorare con lei è lavorare con una grande musicista che non ascolta la musica ma la scannerizza.

In realtà, nonostante l'album sia uscito solo nel 2019, l'idea del progetto era già nata da qualche anno: era il 2017 quando per Fossati arrivò una chiamata inattesa. Era Mina che gli proponeva di collaborare con lei a un disco, lavoro già programmato nel lontano 1997 che, però, non aveva mai visto la luce per problemi interni alle etichette discografiche dei due artisti.

Fossati, a quel punto, si era già ritirato dalle scene da diverso tempo e si stava godendo un tanto meritato riposo dalle pressioni mediatiche. Non c'è da stupirsi, quindi, se il cantautore tentennò un attimo prima di acconsentire. A spingerlo fu anche la moglie che scherzosamente (ma non troppo!) gli intimò di accettare, pena il divorzio.

Come Fossati stesso confessò qualche tempo dopo la pubblicazione dell'album, Mina poteva essere l'unica artista in grado di riportarlo in studio di registrazione luogo nel quale, peraltro, il cantautore non conta di tornare in futuro.

Ecco, insomma, la genesi di MINA FOSSATI, l'unione di talento e professionalità di due grandi artisti. Il risultato non può che essere sorprendente.