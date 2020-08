BORN TO RUN: quando Bruce Springsteen scrisse il futuro del rock

Era il 9 maggio 1974 quando, all'Harvard Square Theater, Springsteen si esibì per la prima volta con la neonata Born to Run. Il Boss e la sua band erano stati chiamati come gruppo spalla della cantante Bonnie Raitt. Non appena Bruce suonò il brano, però, i ruoli si ribaltarono: Bruce Springsteen venne chiamato per un bis a fine serata. Nel pubblico, c'era anche Jon Landau, critico musicale e futuro produttore di BORN TO RUN:

Giovedì scorso, al teatro di Harvard Square, ho visto balenarmi davanti agli occhi i miei trascorsi rock 'n' roll. E ho visto qualcos'altro: ho visto il futuro del rock and roll e il suo nome è Bruce Springsteen. In una sera in cui avevo bisogno di sentirmi giovane, lui mi ha fatto sentire come se ascoltassi musica per la primissima volta.

Questa recensione del giornalista si trasformò in una delle più famose frasi della storia del rock, fece schizzare alle stelle le vendite dei due album già pubblicati dal Boss e pose le basi per una solida amicizia tra Landau e Springsteen. Così, in quello stesso anno i due entrarono insieme dei Record Plant Studios di New York, per dedicarsi all'incisione dei brani. Il lavoro si protrasse per ben 18 mesi.

Furono mesi intensi, che videro realizzarsi poco a poco la maturità musicale di Bruce Springsteen. Lui stesso definì BORN TO RUN come "l'album in cui ho lasciato le mie definizioni adolescenziali di amore e libertà; una linea di demarcazione". Al progetto contribuirono svariati artisti, come l'amico Clarence Clemons, che appare anche sulla copertina del disco.

Inoltre, BORN TO RUN vide per la prima volta al completo la formazione storica della E Street Band, con, oltre al già citato Clemons, anche Steven Van Zandt, Roy Bittan e Max Weinberg.