“Purple Haze”: cosa si nasconde dietro il titolo del brano di Jimi Hendrix?

Il brano ebbe successo immediato, e i fan (e non solo) non riuscirono a evitare di chiedersi che cosa significasse il titolo Purple Haze. A riguardo, vennero formulate le ipotesi più fantasiose e disparate.

Innanzitutto, bisogna sapere che "Purple Haze", in inglese, significa letteralmente "foschia viola". Jimi Hendrix spiegò che queste parole si riferivano proprio al sogno che aveva dato vita al testo, al mondo sottomarino che si era immaginato. Non tutti, però, furono soddisfatti della risposta, e nel tempo vennero formulate due ipotesi principali.

Sostanze stupefacenti

Sono in molti a ritenere che Purple Haze sia una canzone sulla droga. Infatti con il termine Purple Haze viene indicato sia un tipo di marijuana, che un genere di LSD. Questa teoria sembra supportata da un verso della canzone, che recita: "Excuse me while I kiss the sky", letteralmente "Scusami mentre bacio il cielo". Infatti, l'espressione "kiss the sky", baciare il cielo, viene impiegata per indicare gli effetti della cannabis.

Un romanzo

Pare che, mentre componeva il testo di Purple Haze, Jimi Hendrix stesse leggendo un romanzo di Philip José Farmer dal titolo Notte di Luce. Si tratta di un racconto fantascientifico, che parla proprio di una sorta di raggio letale viola. Forse, allora, Purple Haze è un omaggio a questo romanzo.

Quale che sia la verità, Purple Haze è un brano encomiabile, soprattutto per gli arrangiamenti di chitarra. E ora, concludiamo con una curiosità: il già citato verso "Now excuse me while i kiss the sky" è stato più volte frainteso con "Now excuse me while I kiss this guy" (ora scusami mentre bacio questo tizio). Lo stesso Jimi Hendrix ha più volte scherzato, cantando questa versione del brano.