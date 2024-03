Jonathan Davis: “I KORN non sono metal”

"Ho sempre avuto un problema con il termine 'metal'. Non siamo mai stati così. Voglio dire, basta andare indietro all'inzio dei Korn. Sembra che la comunità metal ci abbia considerato come la 'pecora nera', non avevamo nessun posto dove andare davvero. Per me, una band metal sono i Judas Priest o gli Iron Maiden, non penso che i Korn lo siano e credo facciamo qualcosa di diverso. Ma io amo questa scena musicale, le persone sono così appassionate e i fan irriducibili! A loro non importa, se non gli piace ciò che stai facendo di lasceranno, e lo sappiamo benissimo, perciò li rispetto."

"Se dovessi classificare la musica dei Korn, penso che direi hard rock, voglio dire, non mi piacciono le etichette."