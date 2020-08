L’inno alla giustizia dei Metallica

È con ...AND JUSTICE FOR ALL che i Metallica arrivarono, finalmente, al grande pubblico e il consenso nei confronti della band non fece altro che crescere.

Era il 25 agosto del 1988 quando i Metallica diedero vita a uno dei loro capolavori, ...AND JUSTICE FOR ALL, quarto album in studio della band e titolo con il quale la band di James Hetfield riuscì finalmente a far conoscere ampiamente la propria musica anche fuori dagli States.

I primi tre album, in effetti, erano serviti alla formazione per perfezionare la propria tecnica e per ritagliarsi uno spazio di grande importanza all'interno del panorama thrash metal dell'epoca, ma fu con questo quarto lavoro che riuscì propriamente a sfondare a livello globale.