Il secondo numero di «Hard Rock Magazine» esce domani: ecco cosa troverete

I grandi nomi non sono finiti. In questo numero di «Hard Rock Magazine» parleremo infatti dei Deep Purple che, nonostante il loro Long Goodbye Tour si sia concluso, non hanno la minima intenzione di fermarsi. I membri del gruppo britannico, insieme al produttore Bob Ezrin, ci hanno raccontato con entusiasmo i retroscena del loro ventunesimo disco in studio, WHOOSH!.