Come Brian Epstein divenne manager dei Beatles

Proprio così, nel novembre 1967, Brian Epstein si ritrovò al Cavern Club di Liverpool, per ascoltare il gruppo di cui tutti parlavano. E, poiché rimase davvero colpito dal loro talento, decise di conoscerli. Lo storico incontro avvenne nel dicembre dello stesso anno: se Brian era già entusiasta dei Beatles, anche il gruppo, una volta conosciuto Epstein, ne ebbe un'ottima impressione. Da quel giorno si posero le basi per un'amicizia destinata a durare anni, tanto da spingere Paul McCartney a definire Brian Epstein "il quinto Beatle".

I Beatles rimasero talmente colpiti da Epstein da firmare, il 24 gennaio 1962, un contratto con il quale Brian diventava il loro manager. Tutto ciò senza che il ragazzo avesse la minima esperienza in merito. A spingere per l'accordo fu anche il padre di Paul McCartney, che nel negozio degli Epstein aveva comprato un pianoforte, e riteneva il giovane Brian all'altezza della missione. In realtà, il contratto non fu valido fin da subito, poiché all'epoca McCartney e Harrison erano ancora minorenni.

Nonostante le scarse doti organizzative di Epstein e la sua mancanza di esperienza avessero delle loro conseguenze (come lo scarsissimo compenso che la band ricavava dalla vendita di gadget), egli si rivelò un ottimo manager per i Beatles. Fu lui a orientarli a uno stile più elegante, giacca e cravatta, e fu sempre lui a bussare alla porta di ogni casa discografica possibile fino a trovarne una che accettasse il quartetto (o quintetto?) di Liverpool: la Parlophone, una casa discografica minore legata alla EMI.

Soprattutto, fu un grande amico per i Beatles. Per questo, quando scomparve per overdose il 27 agosto 1967, Alistair Taylor affermò che: "I Beatles sembravano persi senza Brian".