Quando David Bowie si trasformò in un prigioniero di guerra

Nel 1983, David Bowie recitò all'interno di Furyo, un film di guerra giapponese, anche noto come Merry Christmas Mr Lawrence. Ecco quale fu il suo ruolo.

Era il 25 agosto del 1983 quando nel Regno Unito uscì Merry Christmas, Mr. Lawrence del regista giapponese Nagisa Ōshima.

Vi starete forse chiedendo il motivo del fare uscire nelle sale un film natalizio in piena estate. La verità è che il titolo trae in inganno: si tratta, infatti, di una coproduzione britannico-giapponese conosciuta in Europa anche con il titolo di Furyo che in giapponese significa "prigioniero di guerra".

Questo perché il tema principale del film è la guerra come viene illustrata dallo scrittore, attivista politico e prigioniero di guerra Laurens van der Post nel suo libro del 1963 Il seme e il seminatore.