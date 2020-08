Che fine ha fatto Paolo Nutini?

Come anticipavamo, l'album d'esordio di Nutini fu un successo e riuscì a piazzarsi al terzo posto nella classifica britannica, il che non è per nulla scontato per un primo album. Inoltre, bisogna tenere conto della giovane età dell'artista che era appena diventato maggiorenne quando ottenne il suo primo contratto discografico.

Il primo album fu ispirato da una storia d'amore andata male e, forse, anche per questo tema molto sentito a livello universale riuscì a entrare nel cuore di molti fan.

Questo suo primo successo garantì a Nutini la presenza ai festival più ambiti del globo e lo portò al suo secondo album, SUNNY SIDE UP, pubblicato nel giugno del 2009. Fu in quel momento che Nutini fece il grande passo raggiungendo un ampio pubblico a livello internazionale con alcune hit come Candy che vennero trasmesse dalle radio del mondo intero. In questo caso, in effetti, SUNNY SIDE UP riuscì a fare un balzo e ad arrivare al primissimo posto in classifica (sempre nel Regno Unito).