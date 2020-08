Quell’ultimo commovente album di Stevie Ray Vaughan con il fratello Jimmie

Poco prima dell'incidente che ne causò la morte, Stevie Ray Vaughan riuscì a coronare un sogno che aveva da molto tempo (anche se solo parzialmente). Ecco quale.

Ampiamente considerato come uno dei chitarristi migliori di sempre e come una vera e propria stella polare in ambito blues per i musicisti venuti dopo di lui, il musicista, cantante e produttore Stevie Ray Vaughan ebbe una florida carriera che, però, finì precocemente a causa di un inaspettato e fatale incidente.

Partiamo dall'inizio: Vaughan, nato e cresciuto in Texas, iniziò a suonare la chitarra imitando il fratello maggiore Jimmie. Da passatempo, la musica diventò una vera e propra passione per Stevie che, ancora giovanissimo, lasciò la scuola e si trasferì in una grande metropoli texana, Austin, per cercare fortuna.

Il successo non tardò ad arrivare. Vaughan, nel 1978, ebbe l'idea di formare una band che si concentrasse su un mix di rock e blues, i Double Trouble. Il gruppo ottenne un grande riconoscimento nell'area di Austin, espandendosi fino ad arrivare a suonare al famoso Montreux Jazz Festival nel 1982. Ecco, qui sotto, un estratto dell'evento: