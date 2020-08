Quando Bruce Springsteen fece irruzione nella villa di Elvis

Nessuno di noi, se avesse la possibilità di incontrare il suo idolo, la persona che segue da quando era bambino, se la lascerebbe sfuggire. Neppure Bruce Springsteen. Per lui, tale occasione arrivò nell'aprile del 1976, mentre era in tour per promuovere proprio BORN TO RUN, l'album della spilla di Elvis.

Il 29 aprile, alle 3 di mattina, il Boss aveva appena terminato un concerto a Memphis, Tennessee, e con l'amico e collega Steven Van Zandt decise di prendere un taxi per andare in un locale. Fu proprio il tassista a consigliargli un bar che si trovava vicino a Graceland, la villa che Elvis Presley aveva acquistato nel 1957 con un acconto di ben 1000 dollari. L'uomo ancora non sapeva di parlare con uno dei più grandi fan di The King del mondo.

Ovviamente, Springsteen non ci pensò neanche un attimo. Si fece accompagnare a Graceland e, seguito da Van Zandt, alle 3:30 di mattina, scavalcò la siepe. Voleva trovarsi faccia a faccia con il suo eroe. Bruce Springsteen in persona ha più volte raccontato com'è andata a finire (come nel video qui sotto):