“Thriller”: da dove viene il videoclip più famoso della storia?

Ma a cosa si era ispirato Michael Jackson?

Nel 1981, il regista John Landis (lo stesso dei Blues Brothers) aveva diretto il film horror Un lupo mannaro americano a Londra. La sua uscita aveva avuto un enorme impatto sul grande pubblico, soprattutto per il trucco e gli effetti speciali, curati da Rick Baker. Non a caso, la pellicola ha vinto un Oscar per il miglior trucco. Il film, che racconta la storia di un ragazzo americano in vacanza in Inghilterra, dove viene morsicato da un lupo mannaro e dunque a sua volta si trasforma in questa creatura, aveva colpito molto anche Michael Jackson.

Così, il Re del Pop decise che, nel video di Thriller, anche lui voleva subire una trasformazione simile: voleva diventare un lupo mannaro. Contattò quindi John Landis in persona:

La prima volta che Michael Jackson mi chiamò, erano circa le due di mattina a Londra, e io stavo dormendo. Mi disse che aveva molto ammirato il mio film e mi chiese se era possibile dirigere un video in cui lui dovesse “trasformarsi in un mostro”. Gli ho spiegato che a Londra c’era un fuso orario di otto ore più avanti rispetto a Los Angeles. Gli ho detto che l’avrei chiamato di lì a un paio di settimane, quando sarei tornato a LA. E tornai a dormire.

I due si misero d'accordo per realizzare quello che sarebbe diventato il videoclip musicale più famoso della storia. La Epic Records (come già anticipato) non ne fu entusiasta; non solo per il budget elevatissimo, ma soprattutto perché era ormai passato un anno dall'uscita dell'album. Ma Jackson, convinto della validità della sua idea, decise di imporsi (per fortuna!).

Per la realizzazione del video venne contattato anche il celebre attore di film horror Vincent Price, che legge un'intera strofa con lo stile di Edgar Allan Poe. Come suo solito il Re del Pop aveva fatto le cose in grande.