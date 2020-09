Dal palco all’eremo: la storia del frontman dei Biglietto per l’Inferno

Il leader, cantante e flautista del gruppo, Claudio Canali, si guadagnò il soprannome di “voce del diavolo”, per i suoi testi spesso polemici nei confronti dell'ambiente claricale. In realtà, col senno di poi, niente poteva essere più lontano dalla realtà.

Canali raccontò infatti, a un certo punto, di non sentirsi appagato dalla sua vita, di non essere felice, di avere bisogno di purezza. E questa purezza la trovò liberandosi dalle aspettative degli altri.

A quasi vent'anni dall’uscita di BIGLIETTO PER L'INFERNO, Claudio Canali decise di dedicare la sua vita alla fede, ritirandosi nell'eremo di Minucciano. Qui continuò a coltivare il suo amore per la musica, definendola quasi una presenza prepotente nella sua vita, qualcosa da cui non poteva e non voleva sciogliersi.

I Biglietto per l’Inferno si erano sciolti nel 1975, quando la produzione del loro secondo album non era andata in porto. Ma nel 2007 tre componenti del gruppo originario, Giuseppe Cossa, Mauro Gnecchi e Giuseppe Banfi, inaugurarono la nuova fase del Biglietto con il nuovo nome Biglietto per l'Inferno. Folk.

E, comparendo come voce recitante e come flautista in un brano dell'album TRA L'ASSURDO E LA RAGIONE, Fra Claudio non mancò di benedire questo nuovo capitolo.