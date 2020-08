L’ultima canzone dei Velvet Underground

Negli anni Settanta, dopo una carriera di alti e bassi, la band si sciolse. Il primo a lasciare fu Reed, frustrato per gli insuccessi degli ultimi concerti e ormai sull'orlo di un crollo nervoso. Decise quindi di dedicarsi alla carriera solista. Morrison lo seguì poco dopo. Senza nessuno dei membri fondatori (Cale aveva lasciato tempo prima), i Velvet Underground, di fatto, cessarono di esistere.

Si riunirono solo negli anni Novanta, quando pubblicarono un album in memoria di Andy Warhol, che per primo aveva creduto in loro, era stato loro manager e aveva disegnato anche l'iconica copertina di THE VELVET UNDERGROUND AND NICO. Alla pubblicazione del nuovo album seguì un tour europeo, che registrò una buona affluenza.

Tuttavia, nel 1995, per i Velvet Underground si spense ogni possibilità di rinascita: il 30 agosto, infatti, Morrison morì di tumore. La voce della band non si era però ancora spenta del tutto. Nel 1996, i Velvet Underground vennero introdotti nella Rock & Roll Hall of Fame. Per l'occasione, Lou Reed, Cale e Maureen Tucker si riunirono e furono chiamati a suonare un'ultima canzone.

Così, poco prima dell'inizio della cerimonia scrissero Last Night I Said Goodbye to My Friend ("La notte scorsa ho detto addio al mio amico").