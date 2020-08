Shock rock: il terribile passato di GG Allin

Lo conosciamo come uno dei maggiori esponenti dello shock rock e come artista che non risparmiava di certo commenti blasfemi durante le proprie esibizioni più spinte. E se il suo vero nome avesse a che fare con la religione?

Come vi raccontavamo già qualche tempo fa in questo articolo, i confini dello shock rock – e dei suoi esponenti – sono davvero pressoché illimitati. Non solo performance che utilizzano violenza, oscenità e riferimenti apertamente sessuali per risultare di grande impatto sugli spettatori, ma anche costumi di scena particolarmente macabri e perfino esibizioni potenzialmente pericolose per via dell'utilizzo, per esempio, di oggetti infuocati.

Uno dei maggiori esponenti di questo particolare modo di stare sul palco è il cantante punk statunitense GG Allin, famoso soprattutto per i propri testi ampiamente provocatori (che trattavano argomenti decisamente controversi quali razzismo, pedofilia e blasfemia) e per le sue esibizioni a dir poco scioccanti. GG Allin spinse lo shock rock a livelli pericolosamente alti con le sue ripetute minacce di suicidio in diretta, con episodi di violenza nei confronti del pubblico per i quali scontò diversi soggiorni in galera e con il proprio autolesionismo praticato dall'alto del palco.

Un aneddoto piuttosto interessante riguarda il vero nome dell'artista: GG Allin nacque il 29 agosto del 1959 a Lancaster negli Stati Uniti e i suoi genitori decisero di chiamarlo Jesus Christ Allin. Il perché della scelta di un nome tanto importante risiede nelle dichiarazioni del padre che confidò alla moglie che poco prima della nascita del bambino gli era apparso in sogno Gesù Cristo in persona che gli aveva rivelato che il futuro del nascituro sarebbe stato brillante e all'insegna della fede. Insomma, l'ignaro padre di GG Allin non avrebbe potuto fare una previsione meno azzeccata sul futuro del piccolo.

Da dove venne, dunque, l'idea del nome d'arte GG Allin? Torniamo sempre all'infanzia dell'artista quando il fratello maggiore Merle, non riuscendo a pronunciare correttamente il nome Jesus, lo chiamava spesso "Jeje", soprannome che rimase per molto tempo e che si trasformò in GG quando Allin iniziò a calcare le scene.