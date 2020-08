Tutti i dettagli nascosti della prima copertina degli Oasis

DEFINITELY MAYBE esordì al primo posto in classifica nel Regno Unito, decretò l'ascesa del gruppo e contribuì a far conoscere gli Oasis anche negli States.

DEFINITELY MAYBE fu, inoltre, spesso definito come un album che andava controcorrente: in un certo senso, in effetti, l'ottimismo e la spensieratezza (nell'accezione migliore del termine) dei temi trattati dagli undici brani che compongono l'album erano in assoluta controtendenza rispetto alle atmosfere più cupe del grunge che, in quel momento, stava perversando soprattutto oltreoceano.