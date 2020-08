La canzone in cui Van Morrison racconta la sua gioventù

Il titolo del brano non è casuale: pulire i vetri era proprio uno dei lavori che Morrison da giovane svolgeva per mantenersi, mentre cercava di lanciare la sua carriera. Eppure, la canzone non porta con sé momenti dolorosi, anzi. Si tratta di un brano che esalta la capacità di costruirsi da soli, ma anche la felicità che si può trovare ovunque, anche nei momenti più quotidiani e banali.

Oh, the smell of the bakery from across the street

Got in my nose

As we carried our ladders down the street

With the wrought-iron gate rows

I went home and listened to Jimmie Rodgers in my lunch-break

Bought five Woodbines at the shop on the corner

And went straight back to work.

Oh, l'odore della panetteria dall'altra parte della strada

Mi è entrato nel naso

Come abbiamo portato le nostre scale in fondo alla strada

Con il ferro battuto cancello righe

sono andato a casa e ascoltavo Jimmie Rodgers nella mia pausa pranzo

ho comprato cinque Woodbines al negozio all'angolo, e sono andato subito al lavoro