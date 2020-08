Cosa si ascoltava sulle spiagge italiane negli anni 90?

Sotto questo sole di Francesco Baccini e i Ladri di biciclette

Questo brano del 1990 ricorda una gita in bicicletta sotto il sole di agosto o, perché no, una bella mattinata passata su un pedalò in mezzo al mare. Ecco, quindi, svelato il mistero del suo successo che la fece restare in classifica da giugno a novembre e che guadagnò agli autori perfino una vittoria al Festivalbar.