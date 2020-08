Come Stevie Nicks strappò un duetto al suo idolo Tom Petty

Petty a quel punto dovette prendere una decisione difficile.

Quando lei entrò in sala controllo, le dissi: "Stevie mi dispiace molto, ma non ho voglia di darti questa canzone". E lei rispose "Ti capisco perfettamente".

A questo punto, la storia si fa confusa. Nel 1981 Petty disse che sentendosi "terribilmente colpevole" si offrì di dare alla Nicks un'altra canzone al posto di Insider, e le fece sentire una serie di brani scartati dalle sessioni per HARD PROMISES dell'anno prima. Lei scelse subito Stop Draggin’ My Heart Around, che Petty aveva scritto assieme al chitarrista Mike Campbell. Petty pensava che dandole la canzone la questione era chiusa e non sospettava di dover pure registrarla.

L’avevamo già incisa come brano degli Heartbreakers, con Tom alla voce. Nello stesso momento, Jimmy Iovine usciva con Stevie, anche se era un segreto. E credo che Jimmy pensasse che quel brano potesse regalarle una grossa hit.

L’irresistibile sapore swampy del brano, impreziosito dalla chitarra lancinante di Campbell e dagli innesti di organo alla Booker T di Tench, diede l’idea di un dialogo accalorato tra i due cantanti, anche se l'idea del duetto fu proposta in studio da Iovine. All’inizio, la reazione di Petty non fu entusiasta. Come ha rivelato il musicista nel documentario: