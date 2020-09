DR. FEELGOOD: il simbolismo dietro l’iconica copertina dei Mötley Crüe

A trainare l’album la canzone omonima, Dr. Feelgood, che racconta la storia di Jimmy, uno spacciatore che vende cocaina ai messicani. È come un dottore, che regala sollievo ai mali dell’anima con una dose di dolce zucchero. Così anche la copertina non può che ispirarsi al mondo medico.

Una realtà distorta e deviata, osservata dal punto di vista del paziente. Questo non deve guarire da un dolore fisico, ma vuole solamente stare bene con sé stesso. Così la narrazione per immagini viene affidata a Don Brautigam, già autore di MASTER OF PUPPETS dei Metallica. Ma quali sono i riferimenti nascosti dietro l’emblematica copertina?

Sullo sfondo dell’album traspare un pavimento piastrellato di colore verde-azzurrino. Un ritaglio di ambiente ospedaliero, dove i tossicodipendenti trovavano rifugio per iniettarsi la dose in vena. Il luogo trasuda così la venale dipendenza dalla droga, da cui si era lasciato divorare, quasi fino alla morte, Nikki. Era il 1987 quando il bassista dei Mötley Crüe è “morto e resuscitato come Gesù Cristo”, come lui stesso dice in un'intervista a «Rolling Stone».