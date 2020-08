L’ultimo concerto di Jimi Jamison con i Survivor

Dopo aver prodotto un'altra grande hit – diventata poi disco d'oro – Is This Love (1986), la band iniziò a disgregarsi per via di alcuni problemi interni e, dopo un consistente cambio di formazione, andò incontro a un lento ma inesorabile declino.

Jamison, deluso dalle scarse vendite dell'ultimo album registrato con la band, TOO HOT TO SLEEP (1988) – decise di dedicarsi alla propria carriera come solista e di abbandonare il gruppo. L'abbandono, però, fu solo parziale poiché nel 1992 Jamison partì in tour e decise di unire ai propri pezzi da solista anche alcuni dei brani più iconici registrati durante la sua militanza nei Survivor (dato che il gruppo in quel periodo si era preso una pausa e gli ex membri stavano lavorando a progetti diversi). I concerti andarono benissimo tanto da decidere di riunirsi in studio con Sullivan e Peterik per lavorare a nuovo materiale insieme salvo, poi, mandare tutto a monte per via di discrepanze negli accordi contrattuali.

Così, Jamison – pur continuando a esibirsi in pezzi della band, cosa che gli costò una denuncia da parte dei colleghi che nel frattempo avevano riformato il gruppo – si staccò definitivamente dagli ex membri per perseguire la propria carriera come solista.

Questo avvenne fino all'inizio del nuovo millennio quando l'artista si ricongiunse con i suoi compagni cominciando a lavorare a nuovo materiale fra cui un molto apprezzato brano natalizio pubblicato nell'inverno del 2002, Christmas Is Here.