Blue Öyster Cult: ascolta i due nuovi singoli

Il prossimo 9 ottobre i Blue Öyster Cult pubblicheranno il loro nuovo album THE SYMBOL REMAINS. Nel frattempo, la band ha reso disponibile due brani inediti.

Nelle scorse settimane, i membri della band statunitense di (Don't Fear) The Reaper hanno annunciato sul proprio sito web che il loro quattordicesimo album in studio THE SYMBOL REMAINS sarebbe stato pubblicato il 9 ottobre 2020.

Sono passati ben diciannove anni tra CURSE OF THE HIDDEN MIRROR e questo nuovo lavoro, un divario che può dirsi il più lungo tra gli album in studio nella carriera dei Blue Öyster Cult.

Per questo, l'attesa dei fan non fa che crescere. Nel frattempo, il gruppo ha reso disponibili tramite Frontiers Music due brani inediti, tracce di apertura dell'album: That Was Me e Box in My Head.