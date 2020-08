PERMANENT VACATION e il riscatto degli Aerosmith

Non fu un periodo facile per la band quello che precedette la pubblicazione di PERMANENT VACATION. Ecco perché.

Fu un momento di intenso cambiamento quello che, nel 1987, portò gli Aerosmith a pubblicare il loro nono album in studio. Fino a quel momento la carriera della band era stata costituita da alti e bassi, momenti di estremo successo e altri leggermente più sottotono spesso per via di incomprensioni interne o per problemi legati all'abuso di droga.

Era il 1979 quando, nel bel mezzo delle registrazioni del loro NIGHT IN THE RUTS, gli Aerosmith decisero di prendersi una pausa dalle registrazioni per andare in tour ma fu proprio in quel momento che la droga iniziò a prendersi la sua rivincita e le cose cominciarono ad andare per il verso sbagliato.

Nel luglio del 1979 gli Aerosmith si trovavano nel backstage del World Series of Rock Festival a Cleveland, in Ohio, e stavano per salire sul palco per esibirsi quando scoppiò una furibonda lite fra la moglie di Joe Perry e quella di Tom Hamilton. Da professionisti, gli Aerosmith salirono comunque sul palco ma, poco dopo lo show, la lite riprese fra i due musicisti e culminò con l'abbandono della band da parte di Perry che, fino a quel momento, ne era stato un membro fondamentale.

NIGHT IN THE RUTS non ebbe il successo sperato (nonostante col tempo guadagnò terreno) e il tour promozionale previsto per l'album non ebbe un grande seguito.