STAGE: Ziggy, Berlino e David Bowie in tour

L'8 settembre 1978 usciva STAGE, il live album che racconta Berlino, chiuse un capitolo della vita di David Bowie e ne aprì un altro ancora.

Conoscete STAGE? L'album venne registrato in una serie di concerti che Bowie fece tra Philadelphia, Providence e Boston, e contiene tracce ricavate dagli ultimi album prodotti all'epoca, in particolar modo i primi due della Trilogia Berlinese, LOW e HEROES, ma anche alcuni singoli come Breaking glass.

Il lato uno della versione LP del 1978 conteneva inoltre diversi brani da THE RISE AND THE FALL OF ZIGGY STARDUST AND THE SPIRDERS FROM MARS.

L’inserimento di canzoni come Star e Soul Love è significativo: il personaggio di Ziggy era stato estremamente importante per il successo di David, che però poi se ne allontanò il più possibile. Ziggy, con i suoi glitter e le sue stravaganze da alieno sceso sulla Terra, era diventato molto più di un personaggio. Era l’espressione di una delle personalità di Bowie, che dichiarò più volte di non riuscire a separarsene, a distinguere un confine tra le due identità. La paura di perdersi in se stesso lo portò ad essere esausto, triste, distrutto.

Era tempo di un nuovo progetto, di lasciarsi alle spalle Ziggy. E una notte, alla fine del concerto all’Hammersmith Odeon del 1973, Bowie disse alla folla: