Quella sera con i Kiss sotto il Brooklyn Bridge

Per anni, i fan avevano potuto contare stabilmente solo sul Demone e sul Figlio delle Stelle, mentre per tanti motivi alla chitarra solista e alla batteria si erano susseguiti molti artisti. Dal giugno del 1996 i sogni dei fan tornano realtà, con la reunion del gruppo per l’Alive/Worldwide Tour, che sarebbe continuato fino al 1997.

Ma questa esibizione è una vera sorpresa per lo stile più moderato degli MTV VMA, soprattutto per quelle poche centinaia di persone che hanno la fortuna di assistervi live. In TV viene trasmessa solo la celeberrima Rock And Roll All Nite, ma in realtà lo spettacolo continua per altri 20 minuti, in cui i Kiss suonano anche New York Groove, Strutter, Calling Dr. Love e Love Gun.

Per essere lì, i Kiss cancellano una data in Iowa del loro fortunatissimo tour, che fu il più fortunato e seguito della band newyorkese.

D’altronde, chi meglio di loro sapeva creare un vero spettacolo?