Quando i Metallica non pagarono Eric Bell dei Thin Lizzy

Sull'onda dell'acclamato consenso, i Metallica hanno invitato Eric Bell come ospite d'eccezione al loro live dublinese. Ma tra le due parti non c'è mai stato un vero accordo firmato, solo un patto di collaborazione informale. Questo è bastato alla band statunitense per non pagare il loro collega, che si aspettava un compenso di almeno 2000 sterline. Invece si è ritrovato tra le mani una scatola piena di gadget dei Metallica.

Un bel colpo per un veterano del rock che, nel corso degli anni, ha conservato un rancoroso silenzio, fino all'implosione, nel 2019. Ebbene, proprio l'anno scorso, in un'intervista al «The Irish Sun», Bell non si è più contenuto, definendo i Metallica come "un branco di bastardi".

Insomma, non sembrano preannunciarsi papabili collaborazioni all'orizzonte.