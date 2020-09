5 curiosità che (forse) non conosci su Kurt Cobain

3. Gli omaggi all'attrice Frances Farmer

Kurt era particolarmente legato all'attrice hollywoodiana degli anni '40 Frances Farmer, morta nel 1970. La Farmer era stata ricoverata nello stesso istituto psichiatrico del nonno di Kurt, dove aveva subito l'elettroshock. A lei il leader dei Nirvana dedica la canzone Frances Farmer Will Have Her Revenge on Seattle, contenuta nell'album IN UTERO (1993).

Ma non solo, perché l'anno prima, al matrimonio con Courtney Love alle Hawaii, lei indossava un abito appartenuto a Frances Farmer. Kurt, invece, preferì mettersi un pigiama, sorridendo felice accanto alla moglie incinta di tre mesi della loro bambina, Frances, non a caso.

4. Quando Kurt disse no a Tarantino

Kurt poteva apparire in uno dei più grandi cult anni '90, ma non avvenne. Il regista Quentin Tarantino, infatti, gli propose di interpretare la parte dello spacciatore Lance in Pulp Fiction (1994), ruolo poi affidato al simil biondo-occhi azzurri Eric Stoltz. Tuttavia, nonostante l'assenza sullo schermo dell'icona grunge, Kurt non mancò di ricordare Tarantino nei ringraziamenti dell'album IN UTERO.

Si può dire, però, che Kurt abbia vissuto in prima persona l'esperienza di Mia Wallace (Uma Thurman) nel film. Accadde proprio l'anno prima, in seguito a un'overdose di eroina prima del concerto dei Nirvana al New Music Seminar. Kurt sembrava morto, ma è risorto grazie all'intervento tempestivo di Courtney che gli ha iniettato del Narcan e lo ha preso a pugni sul petto.