Carmen Consoli: storia di una cantautrice pluripremiata

I riconoscimenti non mancano poi a livello internazionale. Carmen si aggiudica così l'unico posto italiano nella celebrazione in Etiopia per l'anniversario dalla scomparsa di Bob Marley. Le viene inoltre affidato il titolo di Goodwill Ambassador per l'Unicef. In Italia, invece, ottiene la preziosa carica di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica.

Insomma, Carmen consolida una carriera vincente a livello musicale. Ma non solo, perché la cantante riesce a diventare mamma a 38 anni grazie alla fecondazione assistita in Inghilterra. Fiera di una concatenazione di successi personali, Carmen dimostra così come una donna possa raggiungere una completa soddisfazione anche senza un uomo al suo fianco. E noi non possiamo che prenderla come esempio.