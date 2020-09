Perché Dave Navarro non diventò il nuovo John Frusciante

John Frusciante aveva lasciato i Red Hot Chili Peppers più di un anno prima, durante il tour di BLOOD SUGAR SEX MAGIK in Giappone. Lo aveva fatto per motivi legati alla droga e, a quanto si dice, per non dover accettare l'enorme popolarità che la band aveva raggiunto.

Dopo la morte del suo amico River Phoenix, stella del cinema per tutta la sua breve vita, John era inoltre caduto in un periodo di depressione.

Il suo posto nella band venne preso stabilmente da Dave Navarro, ex membro dei Jane’s Addiction, gruppo alternative rock fondato con Perry Farrell, Eric Avery e Stephen Perkins.