Deep Purple: guarda il video di “Nothing At All”

I Deep Purple hanno pubblicato il video di Nothing At All, brano incluso nell'ultimo album della band WHOOSH! Guardalo qui:

È bello perché ci siamo divertiti molto a fare questo disco (...). Ho affittato un cottage sulle rive del fiume Cumberland, con vista sul Grand Ole Opry. Così posso sentire la musica fluttuare dall'altra parte del fiume fino alle prime ore del mattino. Stavo seduto tutta la notte a scrivere in ​​questa magica atmosfera. Come mi sento? Abbastanza bene. È bello quando porti a termine un progetto e sei soddisfatto del risultato.

Così Ian Gillan ha detto a «Fox News» a proposito dell'ultimo album dei Deep Purple, WHOOSH!, ormai da tre settimane nella classifica dei vinili più venduti in Italia.

Il disco, uscito il 7 agosto, ha visto Ian Gillan, Ian Paice, Steve Morse, Roger Glover e Don Airey in collaborazione, per la terza volta, con il produttore Bob Ezrin.

La band ha dato sfogo alla propria creatività e all'immaginazione, nella creazione di un album che "oltrepassasse i confini del tempo" e nell'espressione del risentimento per l'attuale situazione del mondo.

Prima della pubblicazione dell'album, la band aveva rilasciato già tre singoli: Throw My Bones, Man Alive e Nothing At All, un brano che si chiedeva cosa gli umani avessero fatto alla Terra durante la loro breve esistenza.

Ora, finalmente, è arrivato anche il video ufficiale di Nothing At All. Eccolo qui: