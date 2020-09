Freddie Mercury e David Bowie: tra musica, moda e… qualche scintilla

Oggi Freddie Mercury avrebbe compiuto 74 anni e per celebrarlo vogliamo ricordare il suo rapporto creativo e controverso con un'altra icona della musica: David Bowie.

Due leggende musicali e maestri di stile. Da un lato Freddie Mercury, frontman dei Queen, dall'altro David Bowie, il Duca Bianco. Erano gli anni Ottanta quando i due celebri musicisti si crogiolavano nel meritato successo delle loro carriere. E, più precisamente, al 1981 risale la loro collaborazione per una delle chicche più esplosive dei Queen, Under Pressure. Una scelta non casuale dell'aggettivo, poiché la canzone generò scintille in studio.

Ma prima facciamo qualche passo indietro. Tanto lontano da arrivare a quel 5 settembre 1946, anno in cui Farrokh Bulsara, in arte Freddie Mercury, nacque a Stone Town, in Tanzania. Passano poco più di vent'anni e, sul finire degli anni '60, Freddie conosce David Bowie, all'epoca già celebre grazie al suo successo Space Oddity (1969). Lo segue smaniosamente e, a una data del Duca all'Ealing Art College (Londra), Freddie aiuta a montare il palco.