PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS: ascolta il nuovo singolo

La band gallese guidata dall'ex chitarrista dei Motörhead ha annunciato oggi il suo nuovo album, in arrivo a novembre. Ascolta il primo singolo Son Of A Gun.

Qualche settimana fa vi abbiamo parlato dei Phil Campbell and the Bastard Sons, il progetto più recente dell'eclettico chitarrista dei Motörhead.

Il gruppo, nel novembre 2016, ha esordito con un EP autotitolato, composto da sei canzoni, e si è lanciato in due tour con i Saxon, la nota band guidata da Biff Byford che insieme ai Motörhead tracciò un tempo il manifesto della New Wave of British Heavy Metal. Poi, nel 2018, dopo aver pubblicato l'album di debutto THE AGE OF ABSURDITY, i Phil Campbell and the Bastard Sons hanno aperto il tour europeo dei Guns N' Roses.

Ora, il gruppo tutto "in famiglia" di Campbell torna con un nuovo album, registrato durante il lockdown. Si tratta di WE'RE THE BASTARDS, che uscirà il 13 novembre su Nuclear Blast.

È sicuramente bello sapere che ora abbiamo un pubblico. Sappiamo che ci sono persone che vogliono ascoltarlo, ma la verità è che ci siamo solo divertiti. Ancora una volta, abbiamo fatto il disco che volevamo fare ed è stato davvero emozionante. È stato fantastico distogliere la nostra mente da tutto e concentrarci solo sulla registrazione di un album da sballo per il divertimento dei fan.

Per celebrare l'annuncio, la formazione ha rilasciato il suo primo singolo estratto, Son Of A Gun, che Phil Campbell ha commentato così:

Siamo davvero entusiasti di annunciare l’uscita del nostro nuovo singolo “Son Of A Gun”, vi sbalordirà!

Eccolo qui: