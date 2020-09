Qual è l’origine del nome dei Counting Crows?

Si parte quindi da un riferimento hitchcokiano che, quasi per sineddoche, associa la gazza al corvo, attraverso la comune appartenenza alla famiglia dei Corvidi. Così deriva il simpatico riferimento al contare i corvi nel cielo, a cui si rifà il nome della band. Tra l'altro, sarebbero stati proprio Adam Duritz e il chitarrista David Bryson a sentire per la prima volta la filastrocca in un film del 1989, Signs of Life. Tuttavia nulla è lasciato alla superficie e, da una filastrocca per bambini, i Counting Crows tratteggiano una riflessione sull'esistenza.

Quest'ultima si spegne nella sua inutilità se non viene vissuta al meglio. Ogni forma di vaghezza, indecisione, instabilità indebolisce la carica vitale dell'esistenza e la depriva del suo significato. Se si deve vivere allo sbando, quindi, tanto vale restare su una collina a contare i corvi, cercando di predire il proprio futuro. Come accade alla ragazza di A Murder of One.