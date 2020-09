Arriva domani in edicola uno speciale tutto per Jimi Hendrix!

Seguiremo poi il musicista nel suo viaggio verso Londra, quando, dal 1966, il suo stile conquistò la "sacra trimurti" dei chitarristi inglesi: Eric Clapton, Jeff Beck e Jimmy Page. Ben presto, anche loro avrebbero seguito il suo esempio, sviluppando una nuova esplosiva forma di blues elettrico ("Dovetti pensare a lungo e seriamente a quello che avrei fatto dopo" disse Beck).

Parleremo di ARE YOU EXPERIENCED, debutto discografico del celeberrimo trio, ma anche di AXIS: BOLD AS LOVE, il meno celebrato e venduto dei dischi della Experience, con quella copertina fuorviante che a Hendrix non piaceva per niente e che venne perfino bandita in Malesia.