5 film da guardare per appassionati di musica

5. I love Radio Rock (2009)

Chiudiamo la prima selezione di film da non perdere con un inno al rock anni Sessanta firmato Richard Curtis e tratto da una storia vera. Protagonista è un gruppo carismatico di deejay, che fonda una propria radio pirata. Questa trasmette da una nave poco fuori dai confini britannici per bypassare il monopolio delle reti radiofoniche della BBC. Il british umor si intreccia così a un cast d'eccezione sullo sfondo di grandi successi rock anni '60, dagli Who ai Cream. Il risultato non può che essere vincente.