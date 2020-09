La penna di Dolores O’Riordan dietro ZOMBIE dei Cranberries

Il 6 settembre 1971 nasceva la cantautrice irlandese Dolores O'Riordan, voce dei Cranberries, con cui ha ritratto in Zombie una storia di dolore e sangue sullo sfondo del conflitto nordirlandese.

Dolores O'Riordan è una voce graffiante, urlata, profonda, lo spirito dei Cranberries, la band che l'ha resa l'icona di un'intera generazione. Gli anni Novanta hanno assaporato uno stile inconfondibile, permeato su un'anima dissipatasi prematuramente, ma votata all'eternità. Così, a due anni dalla sua morte, il ricordo di Dolores è una viva ispirazione per la musica, così come i pezzi da lei scritti, che offrono storici punti di riflessione.

Torniamo dunque al 12 settembre 1994, giorno in cui viene pubblicato il pezzo più celebre della band, Zombie, contenuto nell'album EVERYBODY ELSE IS DOING IT, SO WHY CAN'T WE?. Tutti lo cantano. Dagli spettatori ai live dei Cranberries, cullati dalla voce avvolgente e nevrotica di Dolores, ai consumatori di oggi, incatenati da un brano così traiante e sentito. Tuttavia, forse non tutti conoscono l'origine di Zombie.