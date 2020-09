Ci sono Otis Redding, Kanye West e A$AP Rocky…

Questo pezzo, intitolato Otis non a caso, è un tributo di Jay-Z e Kanye West al grande principe del soul. Proprio all'inizio del pezzo si sente la sua voce sulle note di Try a Little Tenderness. Non è la prima volta che Kanye West ha intrapreso la scelta di mostrare le radici del suo stile proprio nei suoi pezzi: e l'idea di questo brano, dedicato a Otis Redding, è proprio sua - anche se il testo è una riflessione un po' ridondante su fama, denaro e simili.

La stessa vedova di Redding, Zelma, ha dichiarato di apprezzare molto il brano, soprattutto per l'orgoglio di vedere l'eredità di Otis ispirare i più celebri artisti di oggi.

Un altro brano, di più recente uscita, è la cover di A$AP Rocky della classica (Sittin' on) The Dock of the Bay. Ve la lasciamo qui, sperando che possa esservi utile a ispirare qualcuno che ancora non ha incontrato il grande Otis.